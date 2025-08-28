Ein Angeklagter schildert, wie er über einen Freund in Kontakt mit den mutmaßlichen Entführern der Block-Kinder kam. Dann macht er ein überraschendes Eingeständnis.
28.08.2025 - 11:16 Uhr
Am siebten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung der beiden jüngsten Kinder von Christina Block (52) hat erstmals einer der Angeklagten seine Beteiligung an der Tat eingeräumt. Es habe aber keine Entführung, sondern eine Rettung sein sollen, sagte der 36-jährige Israeli über die Vorfälle in der Silvesternacht 2023/24.