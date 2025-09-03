Im Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block und ihrem Ex-Mann wurden nach seiner Darstellung falsche Vorwürfe gegen ihn erhoben. Es sei um Pädophilie gegangen, sagt er vor Gericht.
03.09.2025 - 17:45 Uhr
Im Sorgerechtsstreit um die Kinder von Christina Block sind nach Angaben des Vaters falsche Pädophilie-Vorwürfe gegen ihn erhoben worden. Im Sommer 2023 sei zunächst sein Familienanwalt angezeigt worden, sagte Blocks Ex-Mann Stephan Hensel im Hamburger Prozess um die Entführung der beiden Kinder in der Silvesternacht 2023/24. Die Anzeige sei anonym aus London in Deutschland erfolgt.