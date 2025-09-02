Im Prozess um die Kindesentführung von Christina Blocks Kindern hat ihr Lebensgefährte Gerhard Delling die Vorwürfe zurückgewiesen.
02.09.2025 - 10:57 Uhr
Im Prozess um die gewaltsame Entführung von zwei Kindern der Steakhauskettenerbin Christina Block hat deren mitangeklagter Lebensgefährte, der ehemalige ARD-Sportkommentator Gerhard Delling, die Anklagevorwürfe zurückgewiesen. Er habe in seinem Leben „nie etwas Strafbares getan“, sagte der 66-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht in Hamburg. Er habe sich „immer aus tiefer Überzeugung gegen Gewalt positioniert“.