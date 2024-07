Am 26. Juli beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele. Unsere beiden Reporter Jochen Klingovsky und Dirk Preiß sind vor Ort. Worüber berichten sie? Was erleben sie? Das dokumentieren sie in ihrem persönlichen Blog.

Mit dem Vergleich zu den Jahren 1900 und 1924 wird es ein bisschen schwierig. Die ersten beiden Olympischen Sommerspiele in Paris sind einfach schon zu lange her. Umso wichtiger: frische Eindrücke.

Zum dritten Mal finden ab dem kommenden Freitag in der französischen Hauptstadt die Sommerspiele statt. Mit dabei sind 428 deutsche Athletinnen und Athleten, über 40 davon aus der Region Stuttgart – und sicher zahlreiche Sportfans aus Deutschland, die die kurze Anreise nutzen werden, um die Spiele hautnah zu erleben und die deutschen Sportlerinnen und Sportler anzufeuern.

Auch mit dabei: die beiden Olympiareporter unserer Redaktion. Jochen Klingovsky und Dirk Preiß starten jeweils in ihre fünften Olympischen Spiele als Reporter. Was sie in den nächsten Tagen in Paris erleben? Schildern sie von An- bis Abreise in unregelmäßigen Abständen in ihrem Olympiablog.

Wir wünschen viel Spaß damit!