Trickdiebe sind in Ludwigsburg unterwegs Rauchmelder-Kontrolle? Schmuck und Geld von Senioren gestohlen

In Ludwigsburg klingelte es am Donnerstag an der Wohnungstür mehrerer Senioren. Unbekannte gaben vor, die Rauchmelder prüfen zu wollen. Stattdessen räumten sie aber wohl die Wohnungen ihrer Opfer aus: Schmuck und Geld verschwanden.