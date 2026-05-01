 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Traumstart für die barocken Gartentage

Blüba Ludwigsburg Traumstart für die barocken Gartentage

Blüba Ludwigsburg: Traumstart für die barocken Gartentage
12
Eine breite Auswahl an Pflanzen aller Art boten die barocken Gartentage in Ludwigsburg – und außerdem allerhand Schönes und Nützliches. Foto: Andreas Essig

Knapp 140 Aussteller haben schon zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung im Blühenden Barock viele Besucher angezogen, die sich mit Pflanzen, Zubehör und Dekorativem eindeckten.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Es war ein Auftakt nach Maß für die barocken Gartentage im Blühenden Barock Ludwigsburg. Bei strahlendem Sonnenschein, angenehmen Temperaturen und nur noch leicht böigem Wind drängten sich schon am Vormittag des Maifeiertags die Besucherinnen und Besucher vor den Ständen der knapp 140 Aussteller, die ihre Stände und Zelte im Südgarten aufgeschlagen hatten.

 

Sie hatten alles im Angebot, was das Herz von Gartenfreunden begehrt – und noch ein bisschen mehr. Diverse Stände mit teils seltenen Kräutern lockten mit einem geradezu „nasenbetäubenden“ Duftcocktail, andere Aussteller hatten Stauden aller Art, Rosen, Gemüsepflanzen, Kakteen und Sukkulenten und Bäume im Angebot, aber auch Pflanzen, die Fliegen oder die lästigen Fruchtfliegen vertilgen.

Pflanzen, Deko, Nützliches und ein Hauch Krämermarkt

Weil ein Garten zwar Freude macht, aber auch gepflegt werden will, gab es auch dafür eine umfangreiche Auswahl an Gerät, von der kleinen Schaufel über den Mähroboter bis zum Aufsitzrasenmäher. Wer lieber faulenzt, konnte Gartenmöbel begutachten und Probe sitzen. Dazwischen breitete sich ein Hauch von Krämermarkt aus – Hüte, Schmuck, Keramik, Seifen und Essbares von Honig über Speck bis zum Käse wurden an einigen Ständen feilgeboten.

Und natürlich kam auch die Deko kam nicht zu kurz: Diverse Figuren aus Ton oder Eisen, attraktive Pflanztöpfe, Blümchenmuster auf Tischdecken, Geschirr und Kleidung – ein bisschen fühlte man sich, als sei man mitten in eine Gartenzeitschrift geraten. Oder vielleicht sogar in längst vergangene Zeiten. Denn auch zwei in barocke Kostüme gekleidete Paare schlenderten durch den Südgarten und ließen sich gerne fotografieren.

Nicht zuletzt wurde auch Wissen vermittelt. So informierte beispielsweise der Bonsai-Arbeitskreis im Blüba darüber, wie man aus einem sehr jungen Baum in jahre- oder auch jahrzehntelanger Arbeit die Minivariante eines erwachsenen Baums formen kann.

Weitere Themen

Blüba Ludwigsburg: Traumstart für die barocken Gartentage

Blüba Ludwigsburg Traumstart für die barocken Gartentage

Knapp 140 Aussteller haben schon zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung im Blühenden Barock viele Besucher angezogen, die sich mit Pflanzen, Zubehör und Dekorativem eindeckten.
Von Sabine Armbruster
Fünf Schwerverletzte in Ludwigsburg: Neue Details zu schwerem Unfall mit Streifenwagen – Polizei sucht Zeugen

Fünf Schwerverletzte in Ludwigsburg Neue Details zu schwerem Unfall mit Streifenwagen – Polizei sucht Zeugen

Fünf Menschen werden bei einem schweren Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Auto in Ludwigsburg schwer verletzt. Die Polizei veröffentlicht neue Details und sucht Zeugen.
Von Matthias Kapaun
Heimerdinger Mostbesen: Familie Gommel hört auf

Heimerdinger Mostbesen Familie Gommel hört auf

Nach 33 Jahren geht in dem Ditzinger Teilort eine Ära zu Ende: Der Heimerdinger Mostbesen ist an diesem Wochenende zum letzten Mal geöffnet. Die Gäste verabschieden sich rührend.
Von Franziska Kleiner
Ziemann Holvrieka: „Ein Problem ist, dass die Leute weniger Bier trinken“

Ziemann Holvrieka „Ein Problem ist, dass die Leute weniger Bier trinken“

Einer der weltweit größten Hersteller von Brauereianlagen kommt aus Ludwigsburg – und hat in der Krise der Industrie noch mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen.
Von Maximilian Kroh
Bietigheim-Bissingen: Song über B27-Baustelle geht viral – diese 57-Jährige steckt dahinter

Bietigheim-Bissingen Song über B27-Baustelle geht viral – diese 57-Jährige steckt dahinter

Eine Ingersheimerin hat mit einem Lied über den Stau in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) einen kleinen viralen Hit gelandet. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Geschichte.
Von Frank Ruppert
Schwerer Unfall in Ludwigsburg: Streifenwagen kollidiert mit Nissan – fünf Schwerverletzte

Schwerer Unfall in Ludwigsburg Streifenwagen kollidiert mit Nissan – fünf Schwerverletzte

Ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt kollidiert auf der L1140 kurz nach Mitternacht mit einem Nissan. Alle fünf Insassen in den Fahrzeugen werden schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.
Von Matthias Kapaun
Dreitägiges Event: Die schönsten Fotos vom Auftakt der Maitage auf dem Hohenasperg

Dreitägiges Event Die schönsten Fotos vom Auftakt der Maitage auf dem Hohenasperg

Der erste Tag der bis Samstag stattfindenden Veranstaltung an einem ganz besonderen Ort im Kreis Ludwigsburg macht Spaß auf mehr – das zeigen die Impressionen.
Von Andreas Hennings
Eröffnung am Samstag: Kleinkindbereich im Stadionbad Ludwigsburg rundum neu gestaltet

Eröffnung am Samstag Kleinkindbereich im Stadionbad Ludwigsburg rundum neu gestaltet

Der neue Kleinkindbereich im Ludwigsburger Stadionbad ist mit dem alten nicht mehr zu vergleichen. Was die kleinen Badegäste nach der Renovierung erwartet.
Von Sabine Baumert
Grünes Licht vom Minister: Asperg ist ab heute „Keltenstadt“

Grünes Licht vom Minister Asperg ist ab heute „Keltenstadt“

Innenminister Thomas Strobl hat der Stadt Asperg das Führen der Zusatzbezeichnung genehmigt. Damit sollen die Historie und Identität hervorgehoben werden.
Von Andreas Hennings
Haushaltskrise: Ludwigsburg will rückwirkend Gewerbesteuer erhöhen – IHK hält dagegen

Haushaltskrise Ludwigsburg will rückwirkend Gewerbesteuer erhöhen – IHK hält dagegen

Von einer ungewöhnlichen Maßnahme erhofft sich die Stadt zusätzliche Einnahmen. Schon bevor darüber im Gemeinderat abgestimmt wird, gibt es scharfe Kritik aus der Wirtschaft.
Von Maximilian Kroh
Weitere Artikel zu Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg Ludwigsburg
 
 