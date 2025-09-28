In Ludwigsburg wird es nie langweilig – erst recht nicht während der Kürbisausstellung. Dieses Wochenende wurden literweise Kürbissuppe verspeist und die kleinen Gäste kamen verkleidet.
28.09.2025 - 18:00 Uhr
Es ist Wochenende – und zumindest am Sonntag ließ sich die Sonne immer wieder blicken. Programm gab es ausreichend. Im Blühenden Barock waren beim großen Kostümwettbewerb viele kleine Harry Potter unterwegs und wenige hundert Meter weiter auf dem Ludwigsburger Marktplatz luden über 150 Anbieter auf der Antikmeile zum Schlendern ein.