Zwischen 11 und 17 Uhr wurde im Blühenden Barock zudem an beiden Tagen der Riesen-Kochtopf befeuert, in dem bis zu 555 Liter Kürbissuppe entstehen – das entspricht rund 2000 Portionen. Pro verkauftem Teller werden 50 Cent an die Aktion Helferherz im Kreis Ludwigsburg gespendet. Wird der Topf geleert, legen die Veranstalter der Kürbisausstellung – die Jucker Farm – weitere 50 Cent pro Portion drauf. So kann bis zu einem Euro pro Suppe direkt für soziale Projekte vor Ort gesammelt werden. Ein paar Eindrücke in Bildern finden Sie in der Galerie.