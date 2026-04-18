Blühendes Barock Die schönsten Bilder vom Ballonblühen in Ludwigsburg
Die Veranstalter des Ballonblühens im Blühenden Barock wollen in diesem Jahr den Zuschauerrekord knacken. Das sind die schönsten Bilder vom Auftakt am Freitag.
Die Veranstalter des Ballonblühens im Blühenden Barock wollen in diesem Jahr den Zuschauerrekord knacken. Das sind die schönsten Bilder vom Auftakt am Freitag.
Das Wetter, sagt Michael Kampmann, ist am Freitagabend im Blühenden Barock perfekt. Das gilt mit Sicherheit für die angenehme Temperatur, aber vor allem geht es Kampmann darum, dass es trocken ist und nur ein leichter Wind weht. Denn der Karlsruher ist Ballonfahrer und an diesem Wochenende einer von 64, die zum Ballonblühen nach Ludwigsburg gekommen sind.