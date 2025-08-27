 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 3

Blühendes Barock in Ludwigsburg Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 3

Blühendes Barock in Ludwigsburg: Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 3
1
Das Blühende Barock ist bekannt und beliebt – und birgt dennoch Geheimnisse. Foto: Manuel Schönfeld/Adobe Stock

Das Blühende Barock Ludwigsburg ist weithin bekannt. Aber es birgt auch einige Geheimnisse. Hier sind die letzten vier unserer Serie.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Ein Ort, der so gut besucht ist wie das Blühende Barock in Ludwigsburg, birgt kaum Geheimnisse, sollte man meinen. Und doch gibt es einiges, das nicht nur den meisten Besuchern, sondern auch so manchem Einheimischen unbekannt ist. Über diese vier Dinge weiß kaum jemand Bescheid.

 

9. Die Kängurus des Königs

 

Dieses Gebäude gehört definitiv zu den unauffälligeren im Blühenden Barock: Es steht am sogenannten Hexenwegle, das den Park vom Krankenhaus trennt, und öffnet sich in Richtung des Kräutergartens. Heute wird es nur noch selten genutzt. Im frühen 19. Jahrhundert allerdings war es ein Stall für Kängurus. Wenn auch nur etwa 15 Jahre lang. Dann wurde die Tierhaltung aufgegeben. An der Stelle des ehemaligen Freigeheges entstanden Gewächshäuser der Schlossgärtnerei. Alte Ludwigsburger berichten allerdings, dass es noch in den Sechzigerjahren Kängurus im Blüba gab, und zwar im Bereich des Rosengartens.

Dieser Bau diente zu Königs Zeiten als Kängurustall. Foto: Sabine Armbruster

10. Die ältesten Bäume

Rund 850 Bäume gibt es im Blühenden Barock. Einige davon könnten schon aus Zeiten des ersten württembergischen Königs Friedrich stammen, ganz sicher ist das aber nicht. Man geht davon aus, dass die ältesten Bäume um 1814 herum gepflanzt worden sind. Aus einem alten Plan geht hervor, dass dies bei den Platanen im Nordgarten und bei den beiden großen Platanen im oberen Ostgarten der Fall ist. Dort steht auch ein weiterer grüner Riese, ein Schnurbaum. Dessen Alter kann man allerdings nur schätzen, der Stammdurchmesser ist auf alle Fälle gewaltig. Bekannt ist, dass diese ursprünglich aus Korea und China stammenden Bäume schon im 18. Jahrhundert erstmals nach Europa kamen und bei Königen und Herzögen wegen ihrer majestätischen Erscheinung sehr beliebt waren.

Wie alt der gewaltige Schnurbaum (Bildmitte) ist, kann man nur schätzen. Aber er ist mit Sicherheit eines der ältesten Gewächse im Blüba. Foto: Sabine Armbruster

11. Hugo, der schlaue Reiher

Der Reiher am Schüsselesee gehört nicht zu den Tieren, die offiziell im Blüba leben und dort auf der Futterliste stehen. Dennoch ist er ein regelmäßiger und gern gesehener Gast. Und weil er deshalb doch irgendwie fest mit dazugehört, haben ihn die Mitarbeiter kurzerhand „Hugo“ getauft. Vor allem morgens sitzt er in bester Reiher-Manier unbeweglich auf einem Podest im See. Die Fische, die sich darin tummeln, sind aber in aller Regel sicher vor ihm. Schlau, wie er ist, hat er nämlich gemerkt, dass auch für ihn mal etwas abfällt, wenn die Tierpfleger mit dem Entenfutter kommen. Manchmal kann Hugo es auch gar nicht abwarten und stakst den Pflegern schon hinterher, wenn sie sich dem See nähern. Das scheint immer noch weniger Aufwand zu sein, als auf Fischjagd zu gehen. Und die Fische im Schüsselessee sind dafür wahrscheinlich auch dankbar.

Reiher Hugo wartet auf sein Frühstück. Foto: Sabine Armbruster

12. Der langlebige Bürostuhl und das Sperrmüllhäusle

Das letzte Geheimnis zeigt, wie nachhaltig – man könnte auch sagen: schwäbisch sparsam – im Blühenden Barock gedacht wurde und wird. Der Bürostuhl, auf dem der „Blüba-Erfinder“ Albert Schöchle einst saß, wird heute noch genutzt. Er steht mittlerweile im Meisterbüro der Gärtnerei. Nur zur Erinnerung: Das Blüba wurde 1954 als Landesgartenschau gegründet, also zu einer Zeit, als das Wort „Nachhaltigkeit“ noch nicht in aller Munde war. Vielleicht mit Ausnahme von Schöchle selbst. Der bezeichnete nämlich die Hexe im Märchengarten als „eine moderne Hexe, denn sie hat das Baumaterial für ihr Haus bei der Sperrmüllabfuhr gesammelt.“ Mittlerweile allerdings musste das Hexenhäusle, anders als der Bürostuhl, erneuert werden.

Albert Schöchle (Mitte) bei der Blüba-Eröffnung. Foto: Blüba-Archiv

Weitere Themen

Blühendes Barock in Ludwigsburg: Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 3

Blühendes Barock in Ludwigsburg Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 3

Das Blühende Barock Ludwigsburg ist weithin bekannt. Aber es birgt auch einige Geheimnisse. Hier sind die letzten vier unserer Serie.
Von Sabine Armbruster
Jetzt anmelden: Stein trifft Wein – Genussführung bei Hessigheim

Jetzt anmelden Stein trifft Wein – Genussführung bei Hessigheim

Der Schwäbische Albverein und unsere Zeitung laden zu einer Veranstaltungsreihe im Kreis Ludwigsburg ein. Am 6. September geht es nach Hessigheim – es gibt noch freie Plätze.
Von Andreas Hennings
Mehrere Monate Verzögerung: Bauarbeiten an Sternkreuzung in Ludwigsburg starten

Mehrere Monate Verzögerung Bauarbeiten an Sternkreuzung in Ludwigsburg starten

Der Gemeinderat Ludwigsburg hat im April beschlossen, dass die Sternkreuzung dauerhaft zum Kreisverkehr umgebaut wird. Betroffen sind dabei der Rad- und Fußverkehr.
Von Anna-Sophie Kächele
Freiberg am Neckar: Längste Maultasche, 1111 Sprünge, Meilenstaffel: eine Stadt sammelt Rekorde

Freiberg am Neckar Längste Maultasche, 1111 Sprünge, Meilenstaffel: eine Stadt sammelt Rekorde

In Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) wurden in den letzten Jahrzehnten besonders viele Rekorde geknackt. Das liegt vor allem an zwei Männern, die immer einen Masterplan haben.
Von Anna-Sophie Kächele
Sparzwang: Doch noch Hoffnung für die Mobile Jugendarbeit in Ludwigsburg?

Sparzwang Doch noch Hoffnung für die Mobile Jugendarbeit in Ludwigsburg?

Nach Protesten von Jugendlichen und der linken Szene äußert sich die Stadtverwaltung zur Zukunft der Mobilen Jugendarbeit. Der Wille scheint da, das Geld jedoch nicht.
Von Emanuel Hege
Radunfall in Markgröningen: Radfahrerinnen stoßen auf Feldweg zusammen

Radunfall in Markgröningen Radfahrerinnen stoßen auf Feldweg zusammen

Zwei Frauen radeln am Montag auf einem Feldweg in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) nebeneinander her, als eine der beiden die Kontrolle über ihr Fd Fahrrad verliert.
Von Julia Amrhein
Neuer Biergarten in Mundelsheim: Freibad-Geheimtipp und Cevapcici-Glück

Neuer Biergarten in Mundelsheim Freibad-Geheimtipp und Cevapcici-Glück

Das Freibad Mundelsheim ist klein, aber schön. Die neuen Pächter im Biergarten haben zudem „eingeschlagen wie eine Bombe“.
Von Sandra Lesacher
Ingersheim: 50-Jähriger wird von eigenem Lastwagen erfasst

Ingersheim 50-Jähriger wird von eigenem Lastwagen erfasst

Ein Lastwagenfahrer hatte sein Fahrzeug in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) abgestellt. Allerdings versäumte er wohl, dieses ordnungsgemäß zu sichern, woraufhin der Laster losrollte.
Von Julia Amrhein
Aktion im Kreis Ludwigsburg: Angehörige sammeln Spenden für Familie des verunglückten Polizisten

Aktion im Kreis Ludwigsburg Angehörige sammeln Spenden für Familie des verunglückten Polizisten

Nach dem tödlichen Motorradunfall eines Polizisten aus dem Kreis Ludwigsburg haben Angehörige eine Spendenaktion für dessen Frau und Tochter gestartet.
Von Maximilian Kroh
Feintool in Sachsenheim: Werk gerettet – „Generationen identifizieren sich mit dem Unternehmen“

Feintool in Sachsenheim Werk gerettet – „Generationen identifizieren sich mit dem Unternehmen“

Feintool plante die komplette Schließung des wichtigen Arbeitsortes im Kreis Ludwigsburg. Nun bleibt der Standort erhalten – Gewerkschaft und Geschäftsführung zeigen sich zufrieden.
Von Emanuel Hege
 