Blühendes Barock in Ludwigsburg: Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 3

Ein Ort, der so gut besucht ist wie das Blühende Barock in Ludwigsburg, birgt kaum Geheimnisse, sollte man meinen. Und doch gibt es einiges, das nicht nur den meisten Besuchern, sondern auch so manchem Einheimischen unbekannt ist. Über diese vier Dinge weiß kaum jemand Bescheid.

9. Die Kängurus des Königs Dieses Gebäude gehört definitiv zu den unauffälligeren im Blühenden Barock: Es steht am sogenannten Hexenwegle, das den Park vom Krankenhaus trennt, und öffnet sich in Richtung des Kräutergartens. Heute wird es nur noch selten genutzt. Im frühen 19. Jahrhundert allerdings war es ein Stall für Kängurus. Wenn auch nur etwa 15 Jahre lang. Dann wurde die Tierhaltung aufgegeben. An der Stelle des ehemaligen Freigeheges entstanden Gewächshäuser der Schlossgärtnerei. Alte Ludwigsburger berichten allerdings, dass es noch in den Sechzigerjahren Kängurus im Blüba gab, und zwar im Bereich des Rosengartens.

Dieser Bau diente zu Königs Zeiten als Kängurustall. Foto: Sabine Armbruster

10. Die ältesten Bäume

Rund 850 Bäume gibt es im Blühenden Barock. Einige davon könnten schon aus Zeiten des ersten württembergischen Königs Friedrich stammen, ganz sicher ist das aber nicht. Man geht davon aus, dass die ältesten Bäume um 1814 herum gepflanzt worden sind. Aus einem alten Plan geht hervor, dass dies bei den Platanen im Nordgarten und bei den beiden großen Platanen im oberen Ostgarten der Fall ist. Dort steht auch ein weiterer grüner Riese, ein Schnurbaum. Dessen Alter kann man allerdings nur schätzen, der Stammdurchmesser ist auf alle Fälle gewaltig. Bekannt ist, dass diese ursprünglich aus Korea und China stammenden Bäume schon im 18. Jahrhundert erstmals nach Europa kamen und bei Königen und Herzögen wegen ihrer majestätischen Erscheinung sehr beliebt waren.

Wie alt der gewaltige Schnurbaum (Bildmitte) ist, kann man nur schätzen. Aber er ist mit Sicherheit eines der ältesten Gewächse im Blüba. Foto: Sabine Armbruster

11. Hugo, der schlaue Reiher

Der Reiher am Schüsselesee gehört nicht zu den Tieren, die offiziell im Blüba leben und dort auf der Futterliste stehen. Dennoch ist er ein regelmäßiger und gern gesehener Gast. Und weil er deshalb doch irgendwie fest mit dazugehört, haben ihn die Mitarbeiter kurzerhand „Hugo“ getauft. Vor allem morgens sitzt er in bester Reiher-Manier unbeweglich auf einem Podest im See. Die Fische, die sich darin tummeln, sind aber in aller Regel sicher vor ihm. Schlau, wie er ist, hat er nämlich gemerkt, dass auch für ihn mal etwas abfällt, wenn die Tierpfleger mit dem Entenfutter kommen. Manchmal kann Hugo es auch gar nicht abwarten und stakst den Pflegern schon hinterher, wenn sie sich dem See nähern. Das scheint immer noch weniger Aufwand zu sein, als auf Fischjagd zu gehen. Und die Fische im Schüsselessee sind dafür wahrscheinlich auch dankbar.

Reiher Hugo wartet auf sein Frühstück. Foto: Sabine Armbruster

12. Der langlebige Bürostuhl und das Sperrmüllhäusle

Das letzte Geheimnis zeigt, wie nachhaltig – man könnte auch sagen: schwäbisch sparsam – im Blühenden Barock gedacht wurde und wird. Der Bürostuhl, auf dem der „Blüba-Erfinder“ Albert Schöchle einst saß, wird heute noch genutzt. Er steht mittlerweile im Meisterbüro der Gärtnerei. Nur zur Erinnerung: Das Blüba wurde 1954 als Landesgartenschau gegründet, also zu einer Zeit, als das Wort „Nachhaltigkeit“ noch nicht in aller Munde war. Vielleicht mit Ausnahme von Schöchle selbst. Der bezeichnete nämlich die Hexe im Märchengarten als „eine moderne Hexe, denn sie hat das Baumaterial für ihr Haus bei der Sperrmüllabfuhr gesammelt.“ Mittlerweile allerdings musste das Hexenhäusle, anders als der Bürostuhl, erneuert werden.