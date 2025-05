Bis zu 25 000 Besucher werden bei den Barocken Gartentagen bis Sonntag im Blühenden Barock Ludwigsburg erwartet. Der Auftakt ist am Feiertag auch dank des Traumwetters gelungen.

Frank Ruppert 01.05.2025 - 14:54 Uhr

Während der 1. Mai für viele Menschen vor allem ein Ausflugstag in die Natur, zu einem Maibaumfest oder zu einer Kundgebung ist, gibt es in Ludwigsburg auch eine andere Tradition. Tausende Menschen machten den 1. Mai nämlich im Blühenden Barock zum Tag der Gartenarbeit. Zum Auftakt der Barocken Gartentage im Südgarten des Residenzschlosses bildete sich am Haupteingang schon vor 10 Uhr eine lange Schlange. Bis einschließlich Sonntag, 4. Mai, gibt es an 148 Ständen ein riesiges Angebot an Dingen, die (teilweise auch nur entfernt) etwas mit dem Thema Garten zu tun haben.