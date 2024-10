Kürbisausstellung im Blühenden Barock auf der Kippe: 2004 waren Kürbisse rund um das Schloss streng verboten – aus der Not wurde eine Tugend und die Ausstellung zu dem, was sie heute ist.

Emanuel Hege 18.10.2024 - 11:32 Uhr

Das Jahr 2004 am Ludwigsburger Schloss begann mit einer Wette. Der damalige Leiter des Blühenden Barocks wollte nicht glauben, dass in dieser Saison ein neuer Besucherrekord aufgestellt wird – falls das wirklich passiere, werde er sich seinen Vollbart abrasieren, versicherte Volker Kugel. Dann startete das wohl aufreibendste Jahr in der neueren Geschichte des Blühenden Barocks und des Residenzschlosses, das fast das Ende der Kürbisausstellung bedeutete.