Blühendes Barock Ludwigsburg: Blüba-Jahresgewinn bricht ein

Das Blühende Barock Ludwigsburg hat im vergangenen Jahr einen Jahresgewinn von rund 485.000 Euro erwirtschaftet. Eine deutliche Verschlechterung gegenüber Vorjahren. Aber ein solides Ergebnis, wenn man weiß, dass ein Gewinn früher keineswegs selbstverständlich war. Als Volker Kugel vor fast 30 Jahren seinen Job als Direktor antrat, mussten Stadt und Land jeweils hälftig die roten Zahlen ausgleichen, die die Dauergartenschau zuvor geschrieben hatte.

Auch der Start von Kugels Nachfolgerin Petra Herrling, die seit Anfang Mai dieses Jahres nicht mehr im Amt ist, ließ sich wirtschaftlich sehr positiv an. Knapp 1,3 Millionen Euro betrug der Gewinn im Jahr 2023, im Jahr darauf lag er mit 1,25 Millionen Euro immer noch sehr hoch. In beiden Jahren erfolgte allerdings auch eine deutliche Erhöhung der Dauerkartenpreise, was nicht wenige Stammgäste des Blüba verärgerte.

„Grundsätzlich sehr erfolgreiches Jahr“

Auf den noch von Herrling verfassten Bericht zur vergangenen Blüba-Saison mochte der Stadtkämmerer Harald Kistler in der Sitzung nicht näher eingehen. Trotz rückläufiger Kartenverkäufe sei 2025 „grundsätzlich ein sehr erfolgreiches Jahr“ gewesen, auch die Veranstaltungen seien „recht gut gelaufen“, sagte er lediglich. Und: Es werde kein Zuschuss von Land oder Stadt benötigt – was angesichts der miserablen Finanzsituation beider Grund genug für das Lob ist. Ansonsten wolle man „den Blick nach vorne richten“, so Kistler.

Blickt man dennoch zurück, so weist der Bericht einige Punkte auf, die zu denken geben. So werden die schlechteren Zahlen 2025 damit begründet, dass 2024 wegen der Jubiläen besonders erfolgreich gewesen sei und das jetzige Ergebnis eine Rückkehr zur Normalität. Doch das stimmt so nicht. Zum einen war der Gewinn 2023, wie erwähnt, noch höher, zum anderen lag er auch zuvor über den nun erwirtschafteten 485.000 Euro – 2022 etwa bei knapp 900.000 Euro.

Besuchereinbruch bei leuchtenden Traumpfaden

Besonders auffallend ist, dass die „leuchtenden Traumpfade“ im vergangenen Jahr mit einem deutlich schlechteren Ergebnis abgeschlossen haben als die Jahre zuvor. Stark 430.000 Besucher waren gekommen, 2024 waren es mehr als doppelt so viele und 2022 mehr als 562.000. Zwar betont der beauftragte Wirtschaftsprüfer in seinem schriftlichen Bericht, man könne wegen einer „Anpassung der Buchungslogik“ keine Vergleiche zu den Erlösen aus Veranstaltungen und Eintrittsgeldern ziehen. Doch bei den anderen Veranstaltungen ist die Abweichung längst nicht so groß.

Ebenfalls auffallend: Die Personalkosten sind um 138.000 Euro gestiegen. Unklar ist, ob dies außer mit einer Tarifsteigerung auch mit der aus Sicht von Herrling notwendigen neuen Organisationsstruktur, die unter anderem die Führungsstruktur stärken soll und eine Teamleiterebene eingeführt hat, zusammenhängt. Fest steht, dass es zur Zeit Kugels deutlich weniger Verwaltungsmitarbeiter gab als heute. Im Geschäftsjahr 2021 beispielsweise gab es acht Angestellte, 40 Arbeiter und 43 Aushilfen. 2025 lag die Zahl der Angestellten bei 18, die der Arbeiter bei 34 und die der Aushilfen bei 46. Laut der Blüba-Sprecherin Lea Gruber gelten körperlich Arbeitende wie Gärtner oder Elektriker als Arbeiter, Büromitarbeiter hingegen als Angestellte.

Dauerkartenzahl sinkt weiter

Gesunken ist die Zahl der verkauften Dauerkarten auf 35.718. Im Jahr 2024 waren es noch 37.326 gewesen, 2023 38.321. Die Zahl der vor Corona verkauften Dauerkarten von über 42.000 (2019) bzw. über 43.000 (2018) verkauften Stück wurde danach nicht mehr erreicht. Im laufenden Jahr, sagte der Interimsgeschäftsführer Bernhard Gieß, seien nur rund 30.000 Dauerkarten verkauft worden. Das liegt kaum über Corona-Niveau mit etwa 27.000 Dauerkarten.

Gieß will, das Einverständnis des Aufsichtsrats vorausgesetzt, bei der zunehmenden „Eventisierung“ des Blüba wieder einen Gang zurückschalten. Das Blühende Barock sei nicht Tripsdrill. Auch die „unglaublich motivierte Mannschaft“ freue sich, wenn der blühende Charakter wieder mehr betont werde. „Es geht um eine konservative, behutsame Weiterentwicklung.“ Eine Aussage, die vor allem bei den Stadträten aus konservativen Reihen auf viel Gegenliebe stieß.

Eisernes Schweigen zu plötzlichem Abschied von Petra Herrling

Ausgerechnet aus den Reihen der Grünen kam jedoch die Mahnung, sich weniger an den vielfach kritisierten „Plastikblumen“ zu orientieren als vielmehr daran, dass sich das Blüba auch in Zukunft selbst tragen müsse. Und das gehe nicht ohne Veranstaltungen.

Die viele Stadträte umtreibende Frage, warum Petra Herrling trotz des positiven Ergebnisses „in einer Nacht- und Nebel-Aktion aus dem Blüba verbracht wurde oder geflohen ist“, wie es Michael Vierling (Grüne) formulierte, wollte Oberbürgermeister Matthias Knecht nicht beantworten. Es handle sich um „hoch vertrauliche personalrechtliche Dinge“, und beide Seiten hätten eine Stillschweigensvereinbarung unterzeichnet.