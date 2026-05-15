Die Gastronomie läuft noch bis März 2027 normal weiter, dann verabschieden sich die bisherigen Betreiber.
15.05.2026 - 15:00 Uhr
Das Café Schlosswache im Residenzschloss des Blühenden Barocks in Ludwigsburg beendet seinen Betrieb. Wie es in der offiziellen Pressemitteilung Mitteilung heißt, möchte die Jucker Farm, die das Café aktuell betreibt, sich seinen anderen Aufgaben stärker widmen und den Betrieb zum 1. März 2027 abgeben. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg schreiben die gastronomische Nutzung neu aus.