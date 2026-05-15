Die Gastronomie läuft noch bis März 2027 normal weiter, dann verabschieden sich die bisherigen Betreiber.

Das Café Schlosswache im Residenzschloss des Blühenden Barocks in Ludwigsburg beendet seinen Betrieb. Wie es in der offiziellen Pressemitteilung Mitteilung heißt, möchte die Jucker Farm, die das Café aktuell betreibt, sich seinen anderen Aufgaben stärker widmen und den Betrieb zum 1. März 2027 abgeben. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg schreiben die gastronomische Nutzung neu aus.

Unsere Empfehlung für Sie Blüba Ludwigsburg Traumstart für die barocken Gartentage Knapp 140 Aussteller haben schon zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung im Blühenden Barock viele Besucher angezogen, die sich mit Pflanzen, Zubehör und Dekorativem eindeckten. Die Jucker Farm GmbH ist im Blüba insbesondere als Ausrichter der jährlichen Kürbisausstellung bekannt. Seit der Saison 2025 führt das Unternehmen außerdem das Café im Residenzschloss Ludwigsburg. Die Entscheidung, das Café aufzugeben, begründet Geschäftsführer Stefan Hinner mit einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens: „Aufgrund der steigenden Nachfrage im Bereich unseres stärksten Produktes ‚Kürbisausstellungen im In- und Ausland‘ haben wir uns entschieden, unseren Fokus voll auf diesen Geschäftsbereich zu legen.“

Laut Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg, ist die Schlosswache „für viele Gäste ein fester Bestandteil ihres Besuchs im Residenzschloss – ein Ort, an dem man den Aufenthalt entspannt ausklingen lassen kann“. Daher soll der Betrieb auch nach dem März 2027 in jedem Fall weitergeführt werden. „Die Schlosswache ist für viele ein wichtiger Bestandteil ihres Schlossaufenthalts. Unsere letzte Besucherbefragung zeigt deutlich, wie stark das Residenzschloss regional verankert ist und wie wichtig ein attraktives, vielfältiges Besuchserlebnis für unsere Gäste bleibt.“ Dazu gehöre ein gastronomisches Angebot.

Bis zur Übergabe im kommenden Jahr wird das Café Schlosswache wie bisher weitergeführt. Angeboten werden dort unter anderem warme Speisen, kleine Snacks sowie Kaffee und Kuchen.