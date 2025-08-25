 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 2

Blühendes Barock Ludwigsburg Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 2

Blühendes Barock Ludwigsburg: Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 2
1
Das Blühende Barock, wie es die Besucher kenenn und lieben. Foto: Manuel Schönfeld - stock.adobe.com

Das Blühende Barock Ludwigsburg ist weithin bekannt. Aber es birgt auch einige Geheimnisse. Hier ist der zweite Teil unserer kleinen Serie.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Ein Ort, der so gut besucht ist wie das Blühende Barock in Ludwigsburg, birgt kaum Geheimnisse, sollte man meinen. Und doch gibt es einiges, das nicht nur den meisten Besuchern, sondern auch so manchem Einheimischen unbekannt ist. Über diese vier Dinge weiß kaum jemand Bescheid.

 

5. Das Blüba und das Wasser

Das Wasser in den Blüba-Seen und im Tal der Vogelstimmen stammt aus natürlichen Quellen. Unter dem Südgarten des Schlosses liegt die sogenannte Ackermannquelle. Sie versorgt nicht nur den dortigen See; über eine unterirdische Leitung fließt das Wasser auch in den Schüsselessee im oberen Ostgarten und speist von dort aus noch den See unterhalb der Emichsburg und die Wasserläufe bis in den Märchengarten.

Der Schüsselessee erhält sein Wasser indirekt aus einer natürlichen Quelle. Foto: Sabine Armbruster

Das Wasser im Tal der Vogelstimmen stammt aus dem Dekanatsbrunnen südöstlich des Südgartens. Von dort geht es über den Löwenbrunnen und als kleiner Wasserfall den Hang am Gruftweg hinunter zu dem kleinen Bach. Dieser wird zusätzlich aus dem Küchenbrunnen gespeist. Der sogenannte Planiesee im Nordgarten bekommt sein Wasser ebenfalls vom Küchenbrunnen. Zur Bewässerung der Pflanzen reichen natürliche Quellen und Brunnen allerdings nicht aus.

6. Die Brücke, der Damm und der Tunnel

Die mit Platanen bestandene Allee, die vom Schüsselessee in Richtung der Schlosshöfe führt, wird bis heute „Brückenweg“ genannt. Bis zum frühen 19. Jahrhundert verband hier eine Brücke das Tal zwischen dem Schlosshof und dem einstigen Opernhaus im oberen Ostgarten. Herzog Friedrich II, später als Friedrich I der erste König von Württemberg, ließ die hölzerne Brücke abtragen und einen Damm aufschütten. Darunter entstand ein etwa 30 Meter langer Tunnel aus grob behauenen Steinen, analog zu dem Posilippo-Tunnel in Neapel, den Friedrich auf einer Reise kennengelernt hatte. Lange Jahre war nur ein ganz kurzes Stück des Tunnels zugänglich. Das änderte sich erst, als die Voliere errichtet wurde. Von dort aus führt der Tunnel wieder wie früher zum unteren Ostgarten.

Der Posilipotunnel war lange Zeit nicht zugänglich. Foto: Sabine Armbruster

7. Barrierefreiheit für Königin Mathilde

Symmetrie ist ein typisches Merkmal des Barock. Doch der östlich des Schlosses gelegene Mathildengarten unterscheidet sich trotzdem in einem wichtigen Merkmal vom westlich gelegenen Friedrichsgarten: Er hat keine Stufen. König Friedrich ließ den Garten umgestalten, um seiner zweiten Frau Charlotte Mathilde den Zugang zu ihrem persönlichen Rückzugsort zu erleichtern. Sie war nämlich auf einen Rollstuhl angewiesen. Auffallend sind auch die beiden Rindenhäuschen im Mathildengarten, die auf besonderen Wunsch der Königin entstanden. Sowohl der Garten in seiner heutigen Form als auch die Rindenhäuschen sind Rekonstruktionen.

Dass der Mathildengarten, anders als sein Gegenstück, der Friedrichsgarten, barrierefrei ist, hat einen besonderen Grund. Foto: Sabine Armbruster

8. Hexe im Handbetrieb

Dass auch Hexen Schwäbisch schwätzen können, wird im Märchengarten bei „Hänsel und Gretel“ schon seit vielen Jahrzehnten unter Beweis gestellt. Daran hat sich auch mit der Umgestaltung des Hexenhäusles nichts geändert. Geändert hat sich allerdings die Technik dahinter.

Unsere Empfehlung für Sie

Blühendes Barock Ludwigsburg: Das weiß fast niemand über das Blüba

Blühendes Barock Ludwigsburg Das weiß fast niemand über das Blüba

Das Blühende Barock Ludwigsburg ist weithin bekannt. Aber es birgt auch einige Geheimnisse. Hier sind die ersten vier. Acht weitere folgen am Montag und Mittwoch.

Laut Erzählungen war die alte Mechanik nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt, weshalb die Steuerung an besonders besucherstarken Tagen manuell erfolgte. Im Inneren des Häusles sollen dann Schüler für ein Taschengeld Hand angelegt haben. Historisch belegt ist das nicht, aber wahrscheinlich. Zum einen sind solche pragmatischen Lösungen auch andernorts eingesetzt worden, zum anderen konnten sich Schüler im Blüba noch in den Siebzigerjahren ein Taschengeld verdienen, wenn sie zum damaligen Lichterfest die Lichter entlang der Wege entzündet haben.

Im Vorgängerbau des hier abgebildeten neuen Hexenhäusles sollen früher Schüler Hand angelegt haben. Foto: Sabine Armbruster

Weitere Themen

Am Klinikum Ludwigsburg: Psychologische Betreuung für Krebskranke wird erweitert

Am Klinikum Ludwigsburg Psychologische Betreuung für Krebskranke wird erweitert

Am Klinikum Ludwigsburg ist die psychologische Betreuung auf die Palliativstation ausgeweitet worden. Die medizinische Kompetenz wird „um eine wichtige menschliche Dimension“ ergänzt.
Von Andreas Hennings
Modernisierung: Stadtbibliothek Ludwigsburg stellt auf neues System um – kurzzeitige Schließung

Modernisierung Stadtbibliothek Ludwigsburg stellt auf neues System um – kurzzeitige Schließung

Die Stadtbibliothek Ludwigsburg stellt auf ein komfortableres, moderneres System um. Dafür muss sie aber kurzzeitig schließen – und Nutzer müssen eine Sache beachten.
Von Anna-Sophie Kächele
Tödlicher Unfall auf B328: Zwei Tote bei Zusammenstoß im Kreis Ludwigsburg

Tödlicher Unfall auf B328 Zwei Tote bei Zusammenstoß im Kreis Ludwigsburg

Bei einem schweren Unfall auf der B328 zwischen Aspach und Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) sterben zwei Menschen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Klärung des Unfallhergangs.
Von Robert Korell
Schäferlauf in Markgröningen: Ein Fest, das von der ganzen Stadt gelebt wird

Schäferlauf in Markgröningen Ein Fest, das von der ganzen Stadt gelebt wird

Markgröningen feiert seinen Schäferlauf und sein neues Schäfer-Königspaar. Es ist ein Fest, das alle mit einschließt.
Von Sabine Armbruster
Energiewende nimmt Fahrt auf: Anträge zum Bau von 24 Windrädern beim Landratsamt Ludwigsburg eingegangen

Energiewende nimmt Fahrt auf Anträge zum Bau von 24 Windrädern beim Landratsamt Ludwigsburg eingegangen

Das Kreishaus prüft aktuell viele Gesuche für Windräder. Aus Großbottwar könnte womöglich ein weiterer Antrag eingereicht werden. Die Überlegungen werden dort konkreter.
Von Christian Kempf
Ludwigsburg: Betrunkener verursacht Unfall mit vier Verletzten

Ludwigsburg Betrunkener verursacht Unfall mit vier Verletzten

Am frühen Sonntagmorgen verursachte ein betrunkener Fahrer einen schweren Unfall in der Nähe des Ludwigsburger Bahnhofs. Auch der zweite beteiligte Fahrer war betrunken.
Von Sabine Armbruster
Kreis Ludwigsburg: Kleine Taten, große Folgen – Umweltkatastrophen lassen sich verhindern

Kreis Ludwigsburg Kleine Taten, große Folgen – Umweltkatastrophen lassen sich verhindern

Zwei Beispiele aus dem Kreis Ludwigsburg zeigen: Kleine Umweltdelikte haben massive Folgen. Der Klima- und Umweltschutz muss auch auf lokaler Ebene wieder ernst genommen werden.
Von Emanuel Hege
Aktion in Ingersheim: Ganz legal: Jugendliche besprühen Stromhäusle

Aktion in Ingersheim Ganz legal: Jugendliche besprühen Stromhäusle

Unter fachkundiger Anleitung durften in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) Jugendliche ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wie das der Netzbetreiber findet.
Von Frank Ruppert
90er-Abend in Bietigheim: Neues Event: Als Fools Garden, Tamagotchis und Discmen Jugendhits waren

90er-Abend in Bietigheim Neues Event: Als Fools Garden, Tamagotchis und Discmen Jugendhits waren

Mit einem Augenzwinkern geht es am 25. September in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) auf eine Zeitreise in das vergangene Jahrhundert. Wer erinnert sich noch an den Zitronenbaum?
Von Frank Ruppert
Osterholzwald bei Asperg: 256 Bäume sollen wegen Abriss einer Ruine fallen – Naturschützer schlagen Alarm

Osterholzwald bei Asperg 256 Bäume sollen wegen Abriss einer Ruine fallen – Naturschützer schlagen Alarm

In einem Wald bei Asperg soll eine alte Schießanlage abgerissen werden. Welche Auswirkungen das für die Natur hat, erklären der BUND-Vorsitzende Stefan Flaig und Adelheit Kainz.
Von Frederik Herrmann
Weitere Artikel zu Ludwigsburg Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg
 