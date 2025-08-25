Blühendes Barock Ludwigsburg Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 2
Das Blühende Barock Ludwigsburg ist weithin bekannt. Aber es birgt auch einige Geheimnisse. Hier ist der zweite Teil unserer kleinen Serie.
Ein Ort, der so gut besucht ist wie das Blühende Barock in Ludwigsburg, birgt kaum Geheimnisse, sollte man meinen. Und doch gibt es einiges, das nicht nur den meisten Besuchern, sondern auch so manchem Einheimischen unbekannt ist. Über diese vier Dinge weiß kaum jemand Bescheid.