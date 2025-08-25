Blühendes Barock Ludwigsburg: Das weiß fast niemand über das Blüba – Teil 2

Ein Ort, der so gut besucht ist wie das Blühende Barock in Ludwigsburg, birgt kaum Geheimnisse, sollte man meinen. Und doch gibt es einiges, das nicht nur den meisten Besuchern, sondern auch so manchem Einheimischen unbekannt ist. Über diese vier Dinge weiß kaum jemand Bescheid.

5. Das Blüba und das Wasser

Das Wasser in den Blüba-Seen und im Tal der Vogelstimmen stammt aus natürlichen Quellen. Unter dem Südgarten des Schlosses liegt die sogenannte Ackermannquelle. Sie versorgt nicht nur den dortigen See; über eine unterirdische Leitung fließt das Wasser auch in den Schüsselessee im oberen Ostgarten und speist von dort aus noch den See unterhalb der Emichsburg und die Wasserläufe bis in den Märchengarten.

Der Schüsselessee erhält sein Wasser indirekt aus einer natürlichen Quelle. Foto: Sabine Armbruster

Das Wasser im Tal der Vogelstimmen stammt aus dem Dekanatsbrunnen südöstlich des Südgartens. Von dort geht es über den Löwenbrunnen und als kleiner Wasserfall den Hang am Gruftweg hinunter zu dem kleinen Bach. Dieser wird zusätzlich aus dem Küchenbrunnen gespeist. Der sogenannte Planiesee im Nordgarten bekommt sein Wasser ebenfalls vom Küchenbrunnen. Zur Bewässerung der Pflanzen reichen natürliche Quellen und Brunnen allerdings nicht aus.

6. Die Brücke, der Damm und der Tunnel

Die mit Platanen bestandene Allee, die vom Schüsselessee in Richtung der Schlosshöfe führt, wird bis heute „Brückenweg“ genannt. Bis zum frühen 19. Jahrhundert verband hier eine Brücke das Tal zwischen dem Schlosshof und dem einstigen Opernhaus im oberen Ostgarten. Herzog Friedrich II, später als Friedrich I der erste König von Württemberg, ließ die hölzerne Brücke abtragen und einen Damm aufschütten. Darunter entstand ein etwa 30 Meter langer Tunnel aus grob behauenen Steinen, analog zu dem Posilippo-Tunnel in Neapel, den Friedrich auf einer Reise kennengelernt hatte. Lange Jahre war nur ein ganz kurzes Stück des Tunnels zugänglich. Das änderte sich erst, als die Voliere errichtet wurde. Von dort aus führt der Tunnel wieder wie früher zum unteren Ostgarten.

Der Posilipotunnel war lange Zeit nicht zugänglich. Foto: Sabine Armbruster

7. Barrierefreiheit für Königin Mathilde

Symmetrie ist ein typisches Merkmal des Barock. Doch der östlich des Schlosses gelegene Mathildengarten unterscheidet sich trotzdem in einem wichtigen Merkmal vom westlich gelegenen Friedrichsgarten: Er hat keine Stufen. König Friedrich ließ den Garten umgestalten, um seiner zweiten Frau Charlotte Mathilde den Zugang zu ihrem persönlichen Rückzugsort zu erleichtern. Sie war nämlich auf einen Rollstuhl angewiesen. Auffallend sind auch die beiden Rindenhäuschen im Mathildengarten, die auf besonderen Wunsch der Königin entstanden. Sowohl der Garten in seiner heutigen Form als auch die Rindenhäuschen sind Rekonstruktionen.

Dass der Mathildengarten, anders als sein Gegenstück, der Friedrichsgarten, barrierefrei ist, hat einen besonderen Grund. Foto: Sabine Armbruster

8. Hexe im Handbetrieb

Dass auch Hexen Schwäbisch schwätzen können, wird im Märchengarten bei „Hänsel und Gretel“ schon seit vielen Jahrzehnten unter Beweis gestellt. Daran hat sich auch mit der Umgestaltung des Hexenhäusles nichts geändert. Geändert hat sich allerdings die Technik dahinter.

Laut Erzählungen war die alte Mechanik nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt, weshalb die Steuerung an besonders besucherstarken Tagen manuell erfolgte. Im Inneren des Häusles sollen dann Schüler für ein Taschengeld Hand angelegt haben. Historisch belegt ist das nicht, aber wahrscheinlich. Zum einen sind solche pragmatischen Lösungen auch andernorts eingesetzt worden, zum anderen konnten sich Schüler im Blüba noch in den Siebzigerjahren ein Taschengeld verdienen, wenn sie zum damaligen Lichterfest die Lichter entlang der Wege entzündet haben.