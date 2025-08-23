Blühendes Barock Ludwigsburg Das weiß fast niemand über das Blüba
Das Blühende Barock Ludwigsburg ist weithin bekannt. Aber es birgt auch einige Geheimnisse. Hier sind die ersten vier. Acht weitere folgen am Montag und Mittwoch.
Ein Ort, der so gut besucht ist wie das Blühende Barock in Ludwigsburg, birgt kaum Geheimnisse, sollte man meinen. Und doch gibt es einiges, das nicht nur den meisten Besuchern, sondern auch so manchem Einheimischen unbekannt ist.