Blühendes Barock Ludwigsburg Wie funktioniert die neue Chip-Dauerkarte fürs Blüba?
Das Blühende Barock in Ludwigsburg startet in die Saison und geht neue Wege bei den Tickets. 7 Fragen und Antworten zur Jahreskarte für 2026.
Die laminierte Saisonkarte mit dem Strichcode fürs Blühende Barock in Ludwigsburg ist Geschichte. Ab diesem Jahr gibt es eine neue Chipkarte als Jahresticket. Die gute Nachricht: Der Tarif bleibt gleich. Die Jahreskarte kostet weiterhin 45 Euro für Erwachsene. Doch wie funktioniert das neue System, was steckt dahinter und wie kommt man an das neue Ticket?