  Neue Blüba-Jahreskarte: Der online-Vorverkauf hat gestartet

, aktualisiert am 26.02.2026 - 11:20 Uhr
Die laminierte Papier-Saisonkarte hat ausgedient. Foto: Sandra Lesacher

Der Dauerkarten-Vorverkauf fürs Blühende Barock Ludwigsburg beginnt am Samstag. Online geht es schon jetzt. 7 Fragen und Antworten zur Jahreskarte für 2026.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Die laminierte Saisonkarte mit dem Strichcode fürs Blühende Barock in Ludwigsburg ist Geschichte. Ab diesem Jahr gibt es eine neue Chipkarte als Jahresticket. Der Vorverkauf startet am Samstag, 28. Februar. Online kann man die neue Jahreskarte ab sofort bestellen. Die gute Nachricht: Der Tarif bleibt gleich. Die Jahreskarte kostet weiterhin 45 Euro für Erwachsene. Doch wie funktioniert das neue System, was steckt dahinter und wie kommt man an das neue Ticket?

 

Warum gibt es die neue Chipkarte?

Die Umstellung auf die Chipkarte dient mehreren Zielen, heißt es seitens des Blüba: „Sie macht die Dauerkarten nachhaltiger, weil laminierte Papierkarten entfallen, und komfortabler, da die Karte dauerhaft im Besitz der Gäste bleibt und einfach online oder an den Kassen zur nächsten Saison reaktiviert werden kann.“ Außerdem würden die Abläufe an den Kassen spürbar vereinfacht, was den Service verbessere und Wartezeiten reduziere.

Wie funktioniert künftig der Einlass?

Während der Winterpause wurden die Einlassgeräte an den Eingängen des Blüba auf das neue Chipkartensystem umgestellt, sodass der Einlass für Dauerkarteninhaber schnell und reibungslos funktioniert.

Wie kommt man an die neue Chipkarte?

„Wie die Jahre zuvor auch“, sagt Blüba-Sprecherin Lea Gruber. Zum Dauerkartenverkauf an den Hauptkasssen oder in der Wilhelmgalerie bringt man den Personalausweis mit, bei Familienkarten zusätzlich einen Nachweis für jedes Familienmitglied, zum Beispiel Kopie des Ausweises oder der Geburtsurkunde. Hinzu kommt ein Foto im Ausweisformat, bei Familienkarten müssen alle Fotos ausgedruckt sein oder man lässt sich direkt an den Kassen vor Ort fotografieren.

Wird es beim Kartenkauf dadurch mehr Warteschlangen geben?

„Durch die Verlängerung des Vorverkaufs bis in die laufende Saison hinein möchten wir unseren Besuchern mehr Flexibilität bieten“, so die Blüba-Sprecherin. Die Dauerkarten können vom 28. Februar bis 30. April an den Hauptkassen in der Schorndorfer Straße sowie bis zum 18. April in der Wilhelmgalerie während der regulären Öffnungszeiten montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr erworben werden.

Wann ist die beste Zeit, sich die Dauerkarte zu holen?

Vor Ort sind Werktage und vormittags die Hauptkasse meist weniger frequentiert als an Wochenenden, heißt es seitens des Blüba. Ähnlich ist es in der Wilhelmgalerie: Dort ist die Nachfrage unterhalb der Woche und außerhalb der Stoßzeiten um die Mittagszeit und vor dem Feierabend geringer.

Geht das auch online?

Die Karte kann auch online bestellt werden, diese wird dann direkt per Einwurf-Einschreiben (Kosten: 4,90 Euro) nach Hause geliefert. Der Dauerkartenvorverkauf ist bereits gestartet und geht bis 30. April über den Ticketshop der Homepage. „Der Online-Vorverkauf ist immer die entspannteste Option, da Wartezeiten entfallen“, sagt Lea Gruber.

Kann man sich die neue Karte ins Wallet des Handys laden?

Nein. Derzeit wird die Chipkarte nur physisch ausgegeben. „Eine digitale Variante für das Handy-Wallet ist aktuell nicht verfügbar, wird aber langfristig nicht ausgeschlossen, sobald die Technik und Sicherheitsstandards entsprechend geprüft sind“, heißt es im Blüba.

