Im Blühenden Barock in Ludwigsburg sind einige Teilbereiche bis auf Weiteres nicht zugänglich. Die jüngsten Regenfälle machen eine eingehendere Untersuchung eines Baumes notwendig.
29.08.2025 - 14:14 Uhr
Im Blühenden Barock kommt zu einer vorübergehenden Sperrung: Aufgrund von Untersuchungen an einem Baum sind Teilbereiche im Märchengarten und im oberen Obstgarten bis auf Weiteres nicht zugänglich. Bei den regelmäßigen Kontrollen wurden zuletzt Schäden an einem Baum an der Grundstücksgrenze festgestellt.