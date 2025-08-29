Im Blühenden Barock in Ludwigsburg sind einige Teilbereiche bis auf Weiteres nicht zugänglich. Die jüngsten Regenfälle machen eine eingehendere Untersuchung eines Baumes notwendig.

Im Blühenden Barock kommt zu einer vorübergehenden Sperrung: Aufgrund von Untersuchungen an einem Baum sind Teilbereiche im Märchengarten und im oberen Obstgarten bis auf Weiteres nicht zugänglich. Bei den regelmäßigen Kontrollen wurden zuletzt Schäden an einem Baum an der Grundstücksgrenze festgestellt.

Die starken Regenfälle der letzten Tage haben die Situation weiter verschlechtert. Um gewährleisten zu können, dass der Baum nicht umsturzgefährdet ist, sind deshalb weitere Untersuchungen notwendig. Daher sind der Goldesel, die Digitale Gartengeschichte im Märchengarten und der Ausgang zur Fichtestraße vorübergehend gesperrt.

Alle anderen Teilbereiche regulär zugänglich

Erst im Juni hatte ein Stromausfall für Unterbrechungen im Märchengarten gesorgt. Sobald die derzeitige Sperrung aufgehoben ist, will der Betreiber darüber informieren. Alle anderen Bereiche sind weiterhin regulär zugänglich.

Seit vergangenem Wochenende läuft auch wieder die weltgrößte Kürbisausstellung, die noch bis 2. November geöffnet hat. Die Tageskarte kostet aktuell 15 Euro, online sind die Eintrittstickets zwei Euro billiger.