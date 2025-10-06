Mehrere Riesenkürbisse platzten vor dem Wettkampf, doch die Züchter ließen sich nicht entmutigen. David Frommelt holte den deutschen Meistertitel – und war am Ende dennoch enttäuscht.
Nicht nur die Wachstumsbedingungen für Riesenkürbisse waren in diesem Jahr unbeständig, auch das Wetter zeigte sich am Sonntag launisch. Besonders hart traf es einige Züchter bereits im Vorfeld: Mehrere ihrer Riesenkürbisse waren kurz vor dem großen Tag buchstäblich geplatzt – Opfer der extremen Temperaturschwankungen der vergangenen Wochen. Als dann vor dem Ludwigsburger Barockschloss anlässlich der Deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen die verbliebenen Giganten auf die Waage kamen, lag Spannung in der Luft – und dunkle Wolken über dem Gelände. Trotz der unfreundlichen Witterung verfolgte ein großes Publikum den traditionsreichen Wettbewerb, bei dem alljährlich die schwersten Kürbisse Deutschlands prämiert werden.