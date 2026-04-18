Blühendes Barock So war’s beim Ballonblühen in Ludwigsburg
Das Wetter fast perfekt, die Besucher und die Veranstalter glücklich: Die dritte Auflage des Ballonblühen in Ludwigsburg ist ein buntes und fröhliches Spektakel gewesen.
Das Wetter fast perfekt, die Besucher und die Veranstalter glücklich: Die dritte Auflage des Ballonblühen in Ludwigsburg ist ein buntes und fröhliches Spektakel gewesen.
Das Wetter, sagt Michael Kampmann, ist am Freitagabend im Blühenden Barock perfekt. Das gilt mit Sicherheit für die angenehme Temperatur, aber vor allem geht es Kampmann darum, dass es trocken ist und nur ein leichter Wind weht. Denn der Karlsruher ist Ballonfahrer und an diesem Wochenende einer von 64 Teilnehmern, die zum Ballonblühen nach Ludwigsburg gekommen sind.