In Ludwigsburg kommen am Wochenende zum 21. Mal Musiker aus der ganzen Welt zum Internationalen Straßenmusikfestival zusammen. Die wichtigsten Infos zum Festival im Blüba gibt es hier.

Das Blühende Barock wird am Wochenende zum Sammelpunkt für Musikliebhaber. Das Internationale Straßenmusikfestival geht vom 6. bis 8. Juni in die 21. Auflage. Auf elf Bühnen spielen Musiker und Bands aus aller Welt. Die Veranstalter setzen auf ihr bewährtes Konzept.

Etwa die Hälfte des Line-Ups besteht aus alten Bekannten, also Musikern und Bands, die auch in der Vergangenheit schon beim Festival dabei waren. Die andere Hälfte hat noch nie im Blühenden Barock gespielt. Vertreten sind die unterschiedlichsten Genres aus den unterschiedlichsten Ländern. Vom Wiener Loopstation-Duo „Sun State Of Mind“ über den kubanischen Latin-/Reggae-Künstler Yuni Douglas bis zu Indie-Sängerin Allie Feather aus der Ukraine.

Lesen Sie auch

Sandkunst-Ausstellung läuft parallel

Der Ablauf des Festivals bleibt gleich wie in den vergangenen Jahren. Die Bühnen sind über das gesamte Gelände des Blühenden Barock verteilt. Dort spielen alle Künstler am Freitag und Samstag von 18 bis 23 Uhr sowie am Sonntag ab 16 Uhr. Zudem spielen einige der Musiker bereits am Samstagnachmittag in den Innenstädten von Ludwigsburg und Stuttgart. Die Besucher können auf ausliegenden Stimmkarten oder auf der Festival-Website für ihren Lieblingsact abstimmen. Der Gewinner spielt dann am Sonntagabend ab 21.30 Uhr beim Abschlusskonzert auf der großen Hauptbühne vor dem Schloss.

Wem die Musik nicht reicht, der kann im Blüba außerdem die Ausstellung „Sand – Naturkunst“ anschauen. „Sie zeigt, wie vielfältig und faszinierend das Material Sand sein kann, sowohl aus künstlerischer als auch aus naturwissenschaftlicher Sicht“, heißt es in einer Pressemitteilung des Blühenden Barock. Die Ausstellung ist während des gesamten Festivalzeitraums geöffnet.

Mit dabei sind wie üblich die unterschiedlichsten Genres. Foto: Simon Granville

Eintrittskarten sind im Online-Ticketshop erhältlich. Die Tageskarte für Erwachsene kostet im Online-Verkauf 17,50 Euro inklusive VVS-Ticket. An der Tageskasse sind 19 Euro fällig. Kinder zwischen vier und 15 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten zahlen 9,50 Euro online beziehungsweise 10 Euro an der Kasse. Für Dauerkarteninhaberinnen und Dauerkarteninhaber des Blühenden Barock gelten ermäßigte Eintrittspreise.

Das vollständige Line-Up, die Spielzeiten sowie das Online-Voting finden Besucherinnen und Besucher auf der Festival-Website www.strassenmusikfestival.de.