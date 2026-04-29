Blühstreifenaktion in Böblingen „Omas for future“ bringen 500 Pflanzen in die Erde
Böblingen soll grüner werden. Jetzt packen die „Omas for Future“ mit an. Bei der Pflanzaktion an der Schönaicher Straße griff auch OB Stefan Belz zum Spaten.
Böblingen soll grüner werden. Jetzt packen die „Omas for Future“ mit an. Bei der Pflanzaktion an der Schönaicher Straße griff auch OB Stefan Belz zum Spaten.
Gut ein Dutzend Helferinnen und Helfer packte zuletzt mit an – zum Start der Blühstreifenaktion von „Oma for Future“ an der Ecke Schönaicher und Achalmstraße in Böblingen.