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  6. „Omas for future“ bringen 500 Pflanzen in die Erde

Blühstreifenaktion in Böblingen „Omas for future“ bringen 500 Pflanzen in die Erde

Blühstreifenaktion in Böblingen: „Omas for future“ bringen 500 Pflanzen in die Erde
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Hier wird gewerkelt und gepflanzt. Foto: Holger Schmidt

Böblingen soll grüner werden. Jetzt packen die „Omas for Future“ mit an. Bei der Pflanzaktion an der Schönaicher Straße griff auch OB Stefan Belz zum Spaten.

Gut ein Dutzend Helferinnen und Helfer packte zuletzt mit an – zum Start der Blühstreifenaktion von „Oma for Future“ an der Ecke Schönaicher und Achalmstraße in Böblingen.

 

Fast 500 Pflanzen – Wildstauden, Schattenstauden und Frühjahrszwiebeln – brachte die emsige Gruppe innerhalb von nicht einmal zwei Stunden mit vereinten Kräften in die Erde. Die Aktion auf der 250 Quadratmeter großen Straßeninsel ist Anfang und Teil des Konzepts „Böblingen blüht“, nicht erst im jüngsten Wahlkampf Herzensthema von Oberbürgermeister Stefan Belz.

Lebensraum für Insekten

Nicht nur an der Schönaicher Straße werden dabei Arten- und Pflanzenmischungen für besonnte und beschattete Pflanzflächen verwendet. Viele dieser Pflanzenarten sind Lebensraum für Insekten, Wildbienen und Schmetterlinge als wertvolle Pollen- und Nektarquellen. Samen, Käfer- und Wurmarten sind Nahrungsgrundlage für heimische Vogelarten, die wiederum von Insektenreichtum in diesen Flächen profitieren.

Stefan Belz’ Dank ging an die Initiative um Karlheinz Rau, zudem an die fachliche Begleitung durch den Holzgerlinger Landschaftsarchitekten Siegfried Knoll und die Stadtgärtnerei und deren Leiter Oliver Henke sowie den Böblinger Klimaanpassungsmanager Christian Dix und den Sponsor Kreissparkasse.

Kühlung in heißen Sommern

Die neue Aktion reiht sich in das bereits 2023 begonnene Projekt „Natur nah dran“ ein. In diesem Rahmen entstanden unter anderem im Baumoval Blumenwiesen und Staudenbeete. Der neue Blühstreifen an der Schönaicher Straße fungiert als ökologischer Trittstein zu bereits bestehenden Bereichen, die in Insektenflugweite entfernt liegen. „Damit bringen wir Biodiversität in die Stadt“, unterstreicht Stefan Belz. Zudem tragen Grünflächen zur Kühlung der Stadt in heißen Sommern nicht unerheblich bei.

Die aktuelle Blühstreifenaktion soll nur die Auftaktveranstaltung für weitere Einsätze von „Omas for Future“ sein. Das nächste Mal ist die Gruppe bereits am 16. Mai aktiv. Dann sollen in der Stuttgarter Straße sogar 500 Quadratmeter nach Bodenvorbereitung durch die Stadtgärtnerei ökologisch nachhaltig bepflanzt werden. Blühen soll es dort und auch an der Schönaicher Straße das ganze Jahr über immer wieder. Weshalb die Arbeit nicht ausgeht und beispielsweise rechtzeitig zum Sommerende noch besondere Herbstblüher gepflanzt werden müssen.

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