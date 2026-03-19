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Blütenzauber in der Wilhelma Jetzt geht’s los: In der Wilhelma erwachen die Magnolien

, aktualisiert am 19.03.2026 - 11:36 Uhr
Blütenzauber in der Wilhelma: Jetzt geht’s los: In der Wilhelma erwachen die Magnolien
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Blick in den Maurischen Garten mit den ersten blühenden Bäumen. Foto: Birger Meierjohann

Kühle Tage haben die Blüte verzögert – doch jetzt öffnen sich immer mehr Magnolien in Stuttgart. Warum sich ein Besuch in den nächsten Tagen besonders lohnt.

Lokales: Iris Frey (if)

Wer sich den Blütenzauber nicht entgehen lassen möchte, der kann in den kommenden Tagen in der Stuttgarter Wilhelma blühende Magnolienbläume erleben. „Da die letzten Tage etwas kühler waren und es auch Regen gab, hat sich die Entwicklung der Blüten wieder etwas verlangsamt“, sagt der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann.

 

Derzeit stehen die Sternmagnolien vor dem Maurischen Landhaus in voller Blüte. Vereinzelte frühe Tulpenmagnolien blühen auch schon. Der Sprecher rechnet damit, dass es vermutlich in den nächsten Tagen richtig losgeht.

Rund 70 Magnolienbäume im Maurischen Garten

Im Maurischen Garten gibt es rund 70 Magnolienbäume, die zum Teil sehr alt sind und noch aus der Zeit König Wilhelms I. stammen, der sie 1850 in seine königlichen Parkanlagen bringen ließ. Letztes Jahr blühten die Magnolien Ende März in der Wilhelma. Im zoologisch-botanischen Garten gibt es insgesamt rund 90 Magnolien und 27 verschiedene Arten und Sorten.

 Aktuelle Informationen, wie es im Maurischen Garten aussieht, liefert auch das Blühbarometer, welches seit 3. März freigeschaltet ist und unter https://www.wilhelma.de/aktuelles/aktuelles/magnolien-bluehbarometer.

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