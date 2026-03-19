Blütenzauber in der Wilhelma Jetzt geht’s los: In der Wilhelma erwachen die Magnolien
Kühle Tage haben die Blüte verzögert – doch jetzt öffnen sich immer mehr Magnolien in Stuttgart. Warum sich ein Besuch in den nächsten Tagen besonders lohnt.
Kühle Tage haben die Blüte verzögert – doch jetzt öffnen sich immer mehr Magnolien in Stuttgart. Warum sich ein Besuch in den nächsten Tagen besonders lohnt.
Wer sich den Blütenzauber nicht entgehen lassen möchte, der kann in den kommenden Tagen in der Stuttgarter Wilhelma blühende Magnolienbläume erleben. „Da die letzten Tage etwas kühler waren und es auch Regen gab, hat sich die Entwicklung der Blüten wieder etwas verlangsamt“, sagt der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann.