Blumenkunst in Esslingen: „Japanischer Lifestyle ist aktuell en vogue“ – Ikebana erlebt Renaissance

Was in den 70er und 80er Jahren angesagt war, später dann als Beschäftigungstherapie für gelangweilte Hausfrauen belächelt wurde, erlebt aktuell eine kleine Renaissance: Ikebana heißt die traditionelle japanischen Blumensteckkunst, die sich von philosophischer Überfrachtung sowie von anstrengenden Interpretationen der eingesetzten Blumen und Pflanzen befreit hat. Worauf es bei Ikebana ankommt, das weiß Dorothee Kuppler. Die Esslingerin ist Ikebana-Meisterin der Stuttgarter Schule und hat jüngst eine Ausstellung der japanischen Blumenkunst im Faulhaberschen Haus in Esslingen kuratiert. Gezeigt wurden 20 Arrangements von Meisterinnen und Schülerinnen des Ikebana-Kurses an der Volkshochschule (VHS) Esslingen, den Kuppler seit über 35 Jahren leitet.

Ein Ikebana-Arrangement ist ein Hingucker, besticht oft durch Klarheit und Schlichtheit, es kann aber auch üppig werden – das liegt ganz in der Verantwortung des Arrangeurs. „Bei uns ist alles erlaubt“, beschreibt Kuppler die moderne Herangehensweise der Stuttgarter Schule. Wo früher sehr strenge Regeln herrschten, ist die Kunst inzwischen freier und ungezwungener. Was bereits bei den Gefäßen anfängt: Klassische Ikebana-Gefäße sind oft aus Keramik gefertigt und darauf ausgelegt, die Natürlichkeit und Struktur der Pflanzen hervorzuheben, anstatt sie zu verdecken. Es sind deswegen oft ziemlich schlichte Formen wie flache Schalen oder hohe Vasen, die mit Wasser gefüllt werden, um Blumen und Zweige durch Steckhilfen in Position zu halten.

Blumen inspiriert von Märchen arrangieren

Beim Gang durch die Esslinger Ausstellung – das Thema sind Märchen – sticht hingegen eine große Vielfalt an Gefäßen ins Auge: Sie sind etwa aus Glas und Metall, auch geflochtene Körbe sind zu sehen. Sogar ein altes Keramikkännchen inklusive Sauciere ist umfunktioniert worden – bestückt mit orangen Rosen inspiriert von „Die Schöne und das Biest“, was irgendwie passt. „Das Gefäß kann man frei wählen. Es ergibt sich meist im Lauf eines Prozesses“, erklärt Kuppler. Oft sehe man Dinge im Alltag, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen.

Inspiriert vom Märchen „Die Schöne und das Biest“: Edle Rosen in Keramikgefäßen. Foto: kd

Auch ein alter, verrosteter Eimer sei so schon mal zum Bestandteil eines Kunstwerks geworden: „Wir bewegen uns eigentlich immer auf dem Kado, dem Blumenweg, und das Material ergibt sich“, sagt die Ikebana-Meisterin. „Man darf das Leben sehen, sollte die Grenze zum Kitsch aber nicht überschreiten“, ergänzt Ausstellerin Bettina Riebe, die neben einem Werk zum Grimm’schen Klassiker „Rotkäppchen“ auch ein Arrangement zum „Froschkönig“ geschaffen hat. Bei letzterem dient ein simpler Pflanzenuntersetzer als Gefäß. Nach ihrem persönlichen Gefäße-Fundus befragt, beginnen beide Frauen zu lachen: „Darüber reden wir lieber nicht“, schmunzelt Riebe, sie ist wie Kuppler Ikebana-Meisterin und damit schon eine ganze Weile dabei.

Der japanische Livestyle ist in Mode

Was von der klassischen Blumenkunst geblieben ist, sind die drei Grundlinien: Himmel (Shin), Mensch (Tai) und Erde (Soe) – sie werden aus Blumen und Zweigen geformt. Bei der Wahl der Pflanzen stehen persönliche Vorlieben und natürlich die Jahreszeit im Fokus. „Die Grundlinien sind immer enthalten, variieren in der Höhe und geben dem Werk die Struktur“, erklärt Kuppler. Bei den Hauptlinien ist der Himmel die längste, die Erde die kürzeste Linie. Und der Mensch ist dazwischen im Spannungsfeld zwischen Himmel und Erde. Auch die Neigungen der einzelnen Linien spielen immer eine wichtige Rolle.

Inspiriert vom Märchen „Der Froschkönig“: Kräftige Schwertlilien in simplen Pflanzenuntersetzer. Foto: kd

Dass sich inzwischen wieder mehr Leute für Ikebana interessieren, merkt man deutlich. Auch die Esslinger Ausstellung inklusive Workshops und Vorführungen erfreuten sich großem Interesse. „Zudem gibt es aktuell wieder jede Menge Kurse, für die Wartelisten geführt werden müssen“, sagt Kuppler. Das Klientel ist ein bunter Mix: „Da sind jüngere wie auch ältere Leute dabei.“ Nach wie vor sind Frauen in der Mehrheit, obwohl Ikebana in Japan ursprünglich eine reine Männerkunst ist.

Und worin liegt das zunehmende Interesse begründet? „Japan und der japanische Lifestyle sind aktuell ziemlich en vogue“, meint Riebe. Sushi-Restaurants sprießen wie Pilze aus dem Boden, Miso-Suppen und Matcha-Tee to Go gibt es an allen Ecken, auch hierzulande werden immer öfter Hanami-Feste zur Kirschblüte gefeiert. Und in der Mode greifen immer mehr Menschen zu Stücken in typisch minimalistischer Ästhetik. Weiteres Indiz: Die Touristenströme nach Japan wachsen seit Jahren – mit 39 Millionen Besuchern aus dem Ausland wurde 2025 ein neuer Rekord aufgestellt.

Auch Dorothee Kuppler plant dieses Jahr einen Trip ins „Land der aufgehenden Sonne“ – vermutlich wird so wieder das eine oder andere Ikebana-Gefäß seinen Weg nach Esslingen finden.