Blumenkunst in Esslingen: „Japanischer Lifestyle ist aktuell en vogue“ – Ikebana erlebt Renaissance

Was in den 70er und 80er Jahren angesagt war, später dann als Beschäftigungstherapie für gelangweilte Hausfrauen belächelt wurde, erlebt aktuell eine kleine Renaissance: Ikebana heißt die traditionelle japanischen Blumensteckkunst, die sich von philosophischer Überfrachtung sowie von anstrengenden Interpretationen der eingesetzten Blumen und Pflanzen befreit hat. Worauf es bei Ikebana ankommt, das weiß Dorothee Kuppler. Die Esslingerin ist Ikebana-Meisterin der Stuttgarter Schule und hat jüngst eine Ausstellung der japanischen Blumenkunst im Faulhaberschen Haus in Esslingen kuratiert. Gezeigt wurden 20 Arrangements von Meisterinnen und Schülerinnen des Ikebana-Kurses an der Volkshochschule (VHS) Esslingen, den Kuppler seit über 35 Jahren leitet.