Mit einer einzigen Blutspende bis zu drei Leben retten: Das Deutsche Rote Kreuz veranstaltet wieder Aktionen zum Blutspenden. Hier kann sich in den kommenden Tagen engagiert werden.
14.04.2026 - 13:00 Uhr
In unruhigen Zeiten wie diesen fragen sich viele Menschen: „Was kann ich tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen?“ Oft besteht ein Gefühl der Ohnmacht, es fühlt sich an, als ob gar nichts mehr etwas bringt. Doch auch mit vermeintlich kleinen Dingen kann Großes bewirkt werden – etwa mit einer Blutspende.