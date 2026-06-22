Panik an einer High School auf den Philippinen: Jugendliche verbarrikadieren Türen, während Mitschüler Schüsse abgeben. Es gibt Tote und Verletzte - aber noch kein Motiv.
22.06.2026 - 07:37 Uhr
Manila - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule auf den Philippinen sind drei Schüler getötet und mindestens fünf weitere verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Morgen (Ortszeit) an der San Jose National High School in Tacloban City im Osten des Inselstaates, rund 575 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila.