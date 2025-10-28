Nachdem die RSF-Miliz die Kontrolle über die Hauptstadt der Region Darfur gewinnt, herrscht Angst vor einer neuen Welle der Gewalt. Könnte sich das Land spalten?
28.10.2025 - 12:01 Uhr
Khartum - Sudans westliche Region Darfur ist nach dem Rückzug der Armee aus der Großstadt Al-Faschir nun fast komplett unter Kontrolle der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces (RSF). Damit erreicht der zweieinhalbjährige Konflikt zwischen der Armee und RSF einen neuen Höhepunkt. Die UN beschreiben die Lage im Sudan als die größte humanitäre Krise der Welt. Steht eine weitere militärische Eskalation bevor?