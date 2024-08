In Deutschland spenden laut DRK nur drei Prozent der Bevölkerung Blut. In der Stadt ist die Bereitschaft dazu laut Deutschem Roten Kreuz geringer als auf dem Land. Vor allem im Sommer werden die Blutkonserven knapp.

Viviana Bastone 05.08.2024 - 13:08 Uhr

Blutkonserven sind in Deutschland oft Mangelware, vor allem im Sommer. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI) rufen daher dringend dazu auf, jetzt und in den nächsten Wochen Blut zu spenden. Dass die Liegen beim DRK und anderen Organisationen während der Ferienzeit leer bleiben, könne zu gefährlichen Engpässen führen. In Deutschland werden täglich bis zu 15 000 Blutspenden benötigt.