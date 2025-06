Bilder vom knallig-roten Sonnenaufgang und -untergang faszinieren viele User in den sozialen Netzwerken. Die Ursache dafür liegt in Kanada.

Nicht nur der „Erdbeermond“, sondern auch ein Sonnen-Phänomen: In den vergangenen Tagen zeigte sich der Himmel über Deutschland vielerorts in einem außergewöhnlichem Licht: Eine knallrot bis orange leuchtende Sonne faszinierte zahlreiche Beobachter – insbesondere beim Sonnenaufgang und -untergang. Vor allem auf Instagram verbreiteten sich Bilder und Videos des spektakulären Naturschauspiels rasant.

Der Grund für die sogenannte „Blutsonne“ liegt jedoch nicht in Deutschland – sondern tausende Kilometer entfernt: In den Wäldern Kanadas wüten seit Wochen großflächige Brände. Die dabei entstehenden gewaltigen Rauchschwaden steigen kilometerhoch in die Atmosphäre und werden von starken Westwinden über den Atlantik bis nach Europa getragen.

Rauch von Waldbränden in Kanada sorgt für Lichtstreuung

Dort angekommen, beeinflussen die Partikel das Sonnenlicht. Die physikalische Erklärung: Wenn Sonnenstrahlen auf winzige Ruß- oder Staubpartikel treffen, werden vor allem kurzwellige Lichtanteile wie Blau und Grün gestreut. Zurück bleiben die langwelligen roten und orangenen Töne, die den Himmel und die Sonne in ein dramatisches Licht tauchen. Besonders auffällig wird dieser Effekt bei tiefstehender Sonne – also bei Sonnenaufgang und -untergang –, da das Licht dann einen besonders langen Weg durch die Atmosphäre nimmt.

Nach Einschätzung von Experten besteht trotz der sichtbaren Wirkung keine Gesundheitsgefahr. Die Rauchpartikel befinden sich in großer Höhe – zwischen drei und zwölf Kilometern – und wirken sich kaum auf die Luftqualität am Boden aus.