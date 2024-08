Blut spenden kann Leben retten. Zahlreiche Patientinnen und Patienten im Klinikum Stuttgart sind während ihrer Behandlungen auf Blutkonserven angewiesen. Wieso diese über die Sommermonate Mangelware sind und wer Blut spenden darf, gibt es hier im Überblick.

Klinikum Stuttgart versorgt Patienten mit Blutspenden

Über 50.000 Operationen werden jährlich im Klinikum Stuttgart durchgeführt. Zahlreiche Patienten befinden sich in Therapien, die Einfluss auf die eigene Blutbildung haben. Dies sorgt dafür, dass Patienten, die beispielsweise Chemotherapien oder Stammzelltransplantaionen machen, auf Blutspenden angewiesen sind. In verschiedensten Bereichen eines Krankenhauses, sei es in der Herzchirurgie, Orthopädie oder auch Unfallchirurgie werden Blutspenden dringend benötigt. Ganze 35.000 Blutspenden pro Jahr finden deshalb jährlich im Klinikum Stuttgart statt, um die Versorgung der Patienten gewährleisten zu können.

Weniger Blutspender über die Sommerferien

In den Sommerferien geht die Anzahl der Spender stark zurück; viele Menschen sind im Urlaub und sind nicht vor Ort, um spenden zu können. Der Bedarf an Blutspenden besteht jedoch weiterhin, denn beispielsweise Blutplättchen sind nur vier Tage haltbar, was kontinuierliche Spenden notwendig macht. Auch nach dem Ende der Ferien wird weniger Blut gespendet, denn Urlauber, die in bestimmten Gebieten waren, werden für längere Zeiträume zurückgestellt, um eine Übertragung von potenziellen Krankheiten zu vermeiden. So dürfen Urlauber, die in einem Malariagebiet waren ganze sechs Monate danach kein Blut spenden, erklärt Dr. Beate Luz. Deshalb freut sich die Ärztliche Direktorin des Zentralinstituts für Transfusionsmedizin und Blutspendedienst am Klinikum Stuttgart über jeden Spender und Neuspender der ins Klinikum kommt.

Voraussetzungen zum Blutspenden: Wer kann Blut spenden?

Doch wer darf Blut spenden? Blutspender kann jeder gesunde Mensch ab einem Alter von 18 Jahren und einem Mindestgewicht von 50 Kilogramm werden. Die Voraussetzung ist, dass der Spender selbst über genügend Hämoglobin (roten Blutfarbstoff) verfügt. Zu alt zum Spenden ist niemand. Die Ärztinnen und Ärzte vor Ort treffen individuelle Entscheidungen, ob eine Blutspende möglich ist oder nicht. Innerhalb von zwölf Monaten dürfen Männer sechs Mal Blut spenden, Frauen dürfen im selben Zeitraum vier Mal spenden. Der Blutspendedienst des Klinikums Stuttgart bietet Termine zur Blutspende an.

Weitere Informationen zur Blutspende beim Klinikum Stuttgart, zur Online-Terminvereinbarung und zur Online-Neuregistrierung gibt es auf der Webseite des Klinikum Stuttgart.

Auf der Webseite des Klinikums finden Interessierte außerdem wichtige Informationen in Form von Audiodateien von Prof. Jan Steffen Jürgensen, Vorstandvorstandsvorsitzender Klinikum Stuttgart, und Dr. Beate Luz, Ärztliche Direktorin des Zentralinstituts für Transfusionsmedizin und Blutspendedienst am Klinikum Stuttgart zum Herunterladen.

Klinikum Stuttgart

Das Klinikum Stuttgart besteht aus dem Katharinenhospital, dem Krankenhaus Bad Cannstatt und Deutschlands größter Kinderklinik, dem Olgahospital. Rund 90.000 Patienten werden jährlich stationär und ganze 600.000 Patienten ambulant behandelt. Zudem versorgen die 9000 Mitarbeitenden jährlich rund 100.000 Notfälle. Als Traumazentrum übernimmt das Klinikum Stuttgart auch die Versorgung von Schwerverletzten. Das Katharinenhospital wird akutell neu gebaut und schafft modernste Infrastrukturen für die Patientenversorgung.

Kontakt: Landeshauptstadt Stuttgart, Klinikum Stuttgart, Unternehmenskommunikation, Annette Seifert, Tel.: 0711 278-32096, E-Mail: a.seifert@klinikum-stuttgart.de