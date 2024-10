Ein Unbekannter hat Anfang Oktober in einer Bar in Göppingen auf drei Männer geschossen. Eines der Opfer wurde getötet, zwei überlebten schwer verletzt. Ihnen geht es nun offenbar besser.

Christine Bilger Sebastian Steegmüller und 17.10.2024 - 16:26 Uhr

Mit einer Maschinenpistole bewaffnet hat ein Mann am späten Mittwochabend, 2. Oktober, in der Gartenstraße in Göppingen eine Bar betreten, um wenig später das Feuer zu eröffnen. Ein 29-Jähriger wurde getötet. Zwei weitere Männer, die ebenfalls von getroffen worden sind, mussten noch in derselben Nacht notoperiert werden. Mittlerweile konnten sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, bestätigte der Ulmer Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger am Donnerstag. „Ansonsten kann ich keine näheren Angaben zu ihrem gesundheitlichen Zustand machen.“