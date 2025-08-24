Die Polizei sucht auch zwei Tage nach der Bluttat von Menden weiter nach einem 40-Jährigen. Trotz öffentlicher Fahndung fehlt jede Spur von dem Tatverdächtigen.
24.08.2025 - 10:10 Uhr
Menden - Auch zwei Tage nach tödlichen Schüssen auf einen Mann im sauerländischen Menden geht die intensive Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter weiter. Es gebe noch keine Anhaltspunkte, wo sich der womöglich bewaffnete 40-Jährige aufhalten könnte, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. "Wir suchen weiter." Es gebe bei den Ermittlungen keine neuen Erkenntnisse.