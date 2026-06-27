Ein Ehepaar und ihre Tochter wurden in Rom mit einer Machete getötet. Nur der älteste Sohn überlebte schwer verletzt. Die Polizei sucht nach einem Verdächtigen aus dem Umfeld der Familie.

dpa 27.06.2026 - 14:48 Uhr

Rom - Eheleute und ihre kleine Tochter sind in ihrer Wohnung in Rom mit einer Machete umgebracht worden. Nur der älteste Sohn der Familie aus Bangladesch habe sich schwer verletzt retten können, berichtete die italienische Zeitung "La Repubblica". Er werde in einem Krankenhaus behandelt, sei aber nicht in Lebensgefahr.