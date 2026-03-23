Ein Unbekannter flieht, nachdem er in Herrenberg-Kuppingen einen Schaden von rund 3500 Euro angerichtet hat.

Ulrich Stolte 23.03.2026 - 16:12 Uhr

Aus dem Staub gemacht hat sich am Sonntag ein noch unbekannter Autofahrer, nachdem er einen Unfall verursacht hatte. Er war zwischen 15 und 16.30 Uhr auf der Stefanusstraße im Herrenberger Stadtteil Kuppingen unterwegs gewesen und hatte dabei einen ordnungsgemäß geparkten BMW gestreift. Ohne sich um den Schaden von rund 3 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.