Ein 25 Jahre alter BMW-Lenker kam am Samstagabend auf der B27 in Bietigheim-Bissingen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Wagen eines 85-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt.

Nicole Töppke 07.10.2024 - 10:25 Uhr

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 100 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 25 Jahre alter BMW-Lenker war in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs, als er kurz nach dem Ortsteil Kammgarspinnerei mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern geriet.