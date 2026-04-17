Nach einem kuriosen Satzverlust dreht Tennisprofi Alexander Zverev auf und spielt sich ins Halbfinale. Der Gegner steht fest. Kürt sich der Deutsche zum Rekordchampion in München?
München - Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier von München ins Halbfinale eingezogen. Der beste deutsche Tennisprofi schlug Francisco Cerundolo aus Argentinien mit 5:7, 6:0, 6:2 und wahrte seine Chancen auf die Titelverteidigung bei dem Sandplatzevent. "Ich habe gut gespielt, das muss ich ehrlich sagen", resümierte Zverev. Der Weltranglistendritte kann mit dem vierten Erfolg in Bayerns Landeshauptstadt alleiniger Rekordchampion der BMW Open werden. "Ich hoffe, dass ich am Sonntag hier wieder mit dem Pokal stehen kann", rief Zverev den Zuschauern nach seinem Sieg zu.