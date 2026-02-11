BMW ruft weltweit Hunderttausende Fahrzeuge zurück. Grund dafür sind Probleme mit dem Starter, die im schlimmsten Fall zu einem Fahrzeugbrand führen können. Welche Modelle betroffen sind und was Fahrzeughalter wissen müssen, erfahren Sie hier.
Der Münchener Autobauer BMW sieht sich erneut gezwungen, eine große Rückrufaktion zu starten. Betroffen sind Fahrzeuge aus verschiedenen Modellreihen, die zwischen 2020 und 2022 produziert oder repariert wurden. Der Grund: Ein Defekt im Starter birgt Brandgefahr.