Bei den olympischen Bob-Wettkämpfen gibt es insgesamt vier Entscheidungen. Die Medaillen werden zwischen dem 16. und 22. Februar vergeben.

Die Olympischen Winterspiele 2026 live im TV und Stream

Wo können Wintersport-Fans die Wettkämpfe live verfolgen? Die Medienrechte für die Olympischen Winterspiele 2026 wurden vom IOC an die Europäische Rundfunkunion (EBU) und Warner Bros. Discovery vergeben. Die Spiele werden somit wie gewohnt im Wechsel live bei ARD und ZDF im Free-TV und Livestream in den Mediatheken und bei Eurosport / discovery+ zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick

Pay-TV : -

: - Free-TV : ARD, ZDF, Eurosport

: ARD, ZDF, Eurosport Livestream: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, discovery+

Der deutsche Kader im Bob der Frauen und Männer für Olympia 2026

Das ist der deutsche Kader der Männer und Frauen im Bob bei den Olympischen Spielen 2026.