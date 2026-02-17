Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Bob fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.
17.02.2026 - 08:43 Uhr
Der Bob gehört seit den ersten Olympischen Winterspielen fest zum olympischen Programm und zählt bis heute zu den spektakulärsten Disziplinen. Im Cortina Sliding Centre in Cortina d’Ampezzo, mitten in den italienischen Dolomiten, werden insgesamt vier Wettbewerbe ausgetragen. Hochspannung ist dabei garantiert, wenn sich die Athletinnen und Athleten im Monobob sowie im Zweier- und Viererbob mit Höchsttempo durch den Eiskanal jagen, um sich den Traum von olympischem Gold zu erfüllen.