Es ist einer der ersten Maibäume in der Region, der aufgestellt wird: Der Musikverein Friolzheim im Enzkreis hat am Samstag, 26. April, zur Aufstellung am Marktplatz eingeladen. Die für den Tag angekündigte Sonne kam spät, was der Feierlaune nicht schadete.

Roland Böckeler 27.04.2025 - 10:41 Uhr

Ein Maibaum schon Ende April? Der Musikverein Friolzheim hat am Samstag zur Aufstellung des Baumes am Marktplatz eingeladen – in den meisten anderen Kommunen wird diese Tradition erst am 30. April gepflegt. Anpacken ist hier möglich und erwünscht.