Neue Flüge ab Friedrichshafen: Geschäftsreisen nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg werden künftig einfacher. Auch Wochenendtrips locken. Ab wann sind Tickets zu haben?

red/dpa/lsw 17.11.2025 - 20:10 Uhr

Die Bodenseeregion wird bald wieder besser an drei deutsche Großstädte angebunden. Vom 12. Januar 2026 an starten vom Bodensee-Airport wieder regelmäßige Flüge nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg, wie der Flughafen mitteilte. Pro Woche sind demnach zunächst vier Flüge nach Berlin, vier nach Düsseldorf und drei nach Hamburg geplant. Zum Einsatz kommt eine 78-sitzige Maschine der deutschen Airline Avanti Air.