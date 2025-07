Boote und ein Hubschrauber suchen im Bodensee stundenlang nach einem vermeintlich vermissten Schwimmer. Doch es ist ganz anders, als es aussieht.

red/dpa/lsw 04.07.2025 - 16:36 Uhr

Stundenlang haben Rettungskräfte und Polizei mit Booten sowie einem Hubschrauber am Bodensee nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht. Dann wurde die umfangreiche Suche eingestellt. Denn: Der gesuchte 45 Jahre alte Mann aus Friedrichshafen war zu Fuß an den Ort zurückgekehrt, an dem er als vermisst gemeldet worden war.