In Konstanz kommt es am Abend zu einer Auseinandersetzung. Ein Mann flüchtet mit einem E-Roller in Richtung Schweiz. Er soll bewaffnet sein. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

red/dpa 12.09.2024 - 21:51 Uhr

In einem Hotel in Konstanz ist es am frühen Abend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 19-Jähriger sei mit einem E-Roller in Richtung Kreuzlingen (Schweiz) geflüchtet, der Mann soll bewaffnet sein, wie die Polizei mitteilte.