Der Zugverkehr zwischen Radolfzell und Konstanz bleibt nach einem Unfall an der Oberleitung etwas länger eingeschränkt als gedacht. Die Reparatur werde voraussichtlich bis mittags dauern, teilte die Deutsche Bahn mit. Zunächst war von einem Ende der Arbeiten am Morgen ausgegangen worden. Die Strecke war zunächst voll gesperrt und ist derzeit nur eingleisig befahrbar.

Ein Mann hatte sein Segelboot mit aufgerichtetem Mast auf einem Handwagen an einem Bahnübergang transportiert. Der Mast sei an dem Übergang an die Oberleitung der Bahn gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann erlitt bei dem Vorfall in Allensbach am Bodensee einen Stromschlag und wurde schwer verletzt.

Lesen Sie auch

Verspätungen und Teilausfälle bei RE2 Karlsruhe-Konstanz

Bis zum Mittag komme es durch die Reparatur auf der Linie RE2 Karlsruhe-Konstanz noch zu Verspätungen und Teilausfällen, teilte die Bahn mit. Die Linie S6 falle zwischen Radolfzell und Konstanz noch einige Stunden aus. Die betroffenen Halte würden so lange auch von Zügen der Linie RE2 bedient.

Allensbach liegt zwischen Radolfzell und Konstanz. Die Verbindung mit Blick auf den Bodensee ist bei Touristen beliebt.