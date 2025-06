Per Schiff in die City: Konstanz plant Wasserbus

Konstanz will seine besondere Lage am Wasser nutzen, um den Verkehr in der Altstadt zu entlasten.

red/dpa/lsw 13.06.2025 - 07:49 Uhr

Weil die Straßen in der Bodensee-Metropole Konstanz oft überlastet sind, will die Stadt zusätzlichen öffentlichen Nahverkehr auf das Wasser verlagern. Ein Wasserbus auf dem Rhein solle künftig ein zentraler Bestandteil des ÖPNV sein, teilte die Stadt mit. Final soll demnach am 26. Juni im Gemeinderat über das Vorhaben entschieden werden. Der Wasserbus könnte Anfang 2026 in Betrieb gehen.