Ein freilaufender Affe an der Bundesstraße macht Schlagzeilen. Das Tier stammt aus dem Affenberg in Salem am Bodensee. Der Parkleiter spricht von einem Rekord.

red/dpa 17.08.2024 - 10:10 Uhr

Ein aus dem Affenberg Salem ausgebüxtes Jungtier hat großes Aufsehen in der Bodenseeregion erregt. Noch ist unklar, wo sich das Männchen aufhält. Es war am Freitagvormittag in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) neben der Bundesstraße 31 gesehen worden. Parkleiter Roland Hilgartner sprach von einem Rekord in seinen 17 Jahren Amtszeit: „So weit war noch nie einer weg.“