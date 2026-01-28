Ein 28-Jähriger gerät auf einer Fasnachtsveranstaltung mit Sicherheitsleuten aneinander. Im Raum steht der Vorwurf, er habe zuvor eine Frau fixiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

red/dpa 28.01.2026 - 18:15 Uhr

Um zu klären, ob eine Frau auf einer Fasnachtsfeier im Bodenseekreis gefesselt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Es solle geprüft werden, ob ein 28-Jähriger bei einer Feier in Langenargen eine junge Frau zuerst angegangen und dann mit Kabelbindern fixiert haben soll. Wie eine Polizeisprecherin sagte, stehe die Behauptung aktuell noch „ungestützt im Raum“: Es gebe zwar Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatte, allerdings fehlten deren Personalien.