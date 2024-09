Unzufrieden mit dem Zeitpunkt, wann sie ihr Frühstück bezahlen soll, zeigt sich eine Frau in einer Bäckerei. So sehr, dass sie zum Schlag ausgeholt haben soll.

mmf/dpa/lsw 20.09.2024 - 16:05 Uhr

Eine zunächst unbekannte Frau ist in einer Bäckerei in Meersburg (Bodenseekreis) derart in Rage geraten, dass sie die Scheibe der Theke zerschlagen haben soll.