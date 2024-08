In Bermatingen macht ein Passant am Dienstagabend eine schreckliche Entdeckung. Der Mann findet einen Motorradfahrer leblos neben dessen Fahrzeug.

red/dpa/lsw 21.08.2024 - 06:15 Uhr

Ein Motorradfahrer hat sich im Bodenseekreis tödlich verletzt. Am Dienstagabend fand ein Passant den 64-Jährigen in Bermatingen leblos neben seinem Motorrad, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben.