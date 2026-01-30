Auf einer Bundesstraße bei Überlingen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Wagen prallt gegen einen Baum, ein Mann stirbt. Was war die Ursache des Unglücks?

red/dpa 30.01.2026 - 10:21 Uhr

Auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen (Bodenseekreis) ist bei einem schweren Unfall am frühen Morgen ein 65 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war sein Wagen in einer langen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, einen Abhang hinuntergefahren und dort im Unterholz gegen einen Baum geprallt.