Bodenständiges Essen Die Wahlkämpfer und ihre Liebe zum Leberkäse
Essen ist politisch, vor Wahlen erst recht. Die Spitzenkandidaten von CDU und SPD schwören auf Leberkäse – zur Freude der Metzger und zum Kummer von Tierschützern.
Von Entenpastete („ist was Herrliches“) will Andreas Stoch derzeit nichts mehr wissen. Lieber erzählt der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, dass er sich unterwegs beim Metzger gerne einen Leberkäswecken hole. Das soll wohl die Empörung darüber vergessen lassen, dass er seinen Fahrer vor laufender Fernsehkamera zum Delikatessenkauf nach Frankreich schickte.